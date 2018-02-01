Курсы валют в Иркутске: 1 февраля минимальный курс продажи доллара составил 56,33 руб., евро - 69,93 руб

1 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54-56,15 рубля за доллар, курс продажи составил 56,33-58,39 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 21 коп. и составил 56,15 рубль. Такой курс покупки предложил Солид Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 21 коп. и составил 56,33 руб. По такому курсу доллар продают Гринкомбанк, Солид Банк, ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 67,61-69,71 рубля за евро, курс продажи составил 69,93-72,71 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 10 коп. и составил 69,71 руб. Такой курс покупки предложили Гринкомбанк, ФИНАМ

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 17 коп. и составил 69,93 руб. Такой курс евро продажи предложил Банк Солидарность.