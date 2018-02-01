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Курсы валют в Ангарске: 1 февраля минимальный курс продажи доллара 56,36 руб., евро - 69,97 руб

1 февраля 2018

1 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 54,5-56,1 рубля за доллар, курс продажи составил 56,36-57,96 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 56,1 рубль. Такой курс покупки предложил Дальневосточный банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 18 коп. и составил 56,36 руб. По такому курсу доллар продает Россельхозбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 68-69,6 рубля за евро, курс продажи составил 69,97-71,96 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 20 коп. и составил 69,6 руб. Такой курс покупки предложили Дальневосточный банкБайкалИнвестБанкРоссельхозбанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 22 коп. и составил 69,97 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный банк.


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