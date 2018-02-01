Нефть растет на опасениях дефицита поставок

Внешний фон перед открытием рынка в России умеренно позитивен. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит повышательным.

Котировки ближайших апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили и в текущем моменте колеблются в районе отметки $69,1 за баррель, получив поддержку от заявлений Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что после первого квартала на рынке «черного золота» возможен небольшой дефицит нефтяных поставок.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2290-2295 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть очередную попытку этого фондового индикатора подняться выше «психологического» уровня 2300 пунктов. Фактором риска выступает продолжающееся падение китайского индекса Shanghai Composite, который в последнее время демонстрирует высокую степень корреляции с поведением индекса МосБиржи в сопоставимой валюте.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду изменились разнонаправленно при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,72%), упало в цене 73% акций, а отрицательное влияние на него вновь оказало понижение акций нефтегазовых компаний BP (-1,3%) Royal Dutch Shell (-1,3%) и банка HSBC (-1,3%). Французский индекс CAC (+0,15%) прибавил на фоне роста акций Airbus (+3%) и Legrand (+1,6%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0,06%) просел из-за понижения котировок акций автопроизводителей Daimler (-0,4%), BMW (-0.7%) и Volkswagen (-0,9%).

Фондовый рынок США в среду прибавил. Наибольшее положительное влияние на динамику индекса "голубых фишек" Dow Jones (+0,28%) оказал рост акций Boeing (+4,9%) и Microsoft (+2,5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0,12%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,05%) тоже поднялся при оборотах торгов на 43% выше среднемесячных. При этом ростом на 2,1% выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью. В нем повысились котировки 94% акций.

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,42% при оборотах торгов примерно на 20% выше среднемесячных. При этом наибольшее позитивное воздействие на него оказало повышение в цене акций Сбербанка (+2,6%), Новатэка (+2,3%) и Норникеля (+1,1%). Сдержало вчера рост индекса МосБиржи снижение котировок обыкновенных (-5,2%) и привилегированных (-3,3%) акций Сургутнефтегаза.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающееся сегодня данные по деловой активности в промышленном секторе Росси, Европы и США. Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group планирует сегодня запустить торговлю депозитарными расписками на Московской бирже.