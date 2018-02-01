Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 февраля: 2 426,5701 руб/1 г золота и 31,2400/1 г серебра
1 февраля 2018
ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 426,5701 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2400 руб.
- 1 грамм платины - 1 813,5800 руб.
- 1 грамм палладия - 1 920,1600 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,8900 р. (0,37%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1300 р. (0,41%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,3901 р. (0,41%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,2400 р. (1,85%).
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