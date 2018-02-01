Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 февраля: 2 426,5701 руб/1 г золота и 31,2400/1 г серебра ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 426,5701 руб.

1 грамм серебра - 31,2400 руб.

1 грамм платины - 1 813,5800 руб.

1 грамм палладия - 1 920,1600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8900 р. (0,37%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,41%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3901 р. (0,41%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,2400 р. (1,85%) .

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