Спрос на синдицированный кредит Альфа-Банка (Беларусь) вдвое превысил сумму сделки

Альфа-Банк (Беларусь) успешно привлек синдицированный кредит в эквиваленте 35 млн. евро на срок до полутора лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративных клиентов банка.

В ходе сделки спрос со стороны инвесторов вдвое превысил сумму привлекаемых средств. Участниками синдиката стали Связь-Банк, Открытие, Экспобанк, Газпромбанк, ВУЗ-Банк, Банк Уралсиб, АК Барс, Банк Зенит, Алеф-Банк. Организатором, банком-агентом и букраннером синдицированного кредита выступил российский Альфа-Банк.

«Альфа-Банк (Беларусь) возобновил своё присутствие на публичном долговом рынке после двухлетнего перерыва и достиг рекордных значений как по показателям спроса, так и по объемам и сроку привлеченного финансирования, что свидетельствует о высоком качестве заемщика и интересе инвесторов к белорусскому рынку», — отмечает директор отдела долгового капитала российского Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

Ранее, в декабре 2015 года российский Альфа-Банк также организовал для одноименного белорусского банка синдицированный кредит. Объем сделки составил тогда 25 млн. евро в эквиваленте, срок реализации обязательств — 6 месяцев.

«Несмотря на некоторые колебания на международных долговом и политическом рынках, Беларусь остается в сфере интересов российских партнеров. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает исключительную репутацию Альфа-Банка как надежного заемщика. Мы благодарны нашим российским коллегам за доверие и организацию синдиката. В рамках реализации любой сделки для нас неизменным остается такой ориентир, как привлечение новых партнеров на международном рынке. Этот синдикат стал седьмым по счету с 2013 года и позволил нам увеличить пул кредиторов, тем самым расширив перспективы для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны», — заявил Константин Жабко, начальник управления финансовых институтов и внешних заимствований белорусского Альфа-Банка.

Альфа-Банк (Беларусь) — универсальный банк, осуществляющей весь спектр банковских операций и располагающий более чем 30 отделениями во всех регионах Беларуси. По величине активов, кредитного портфеля, средств клиентов и нормативного капитала Альфа-Банк входит в ТОП-10 белорусских банков (занимает 8-е место по размеру активов и капитала).

Альфа-Банк занимает лидирующие позиции по уровню разработки и внедрения инновационных высокотехнологичных банковских сервисов. Мобильное приложение Альфа-Банка INSYNC.BY входит в ТОП-10 лучших цифровых банков стран СНГ и Грузии по результатам исследования Mobile Banking Rank 2017 авторитетного агентства Markswebb Rank & Report. За высокий уровень сервиса и качество услуг Альфа-Банк удостоен сразу нескольких высших наград в рамках национальной премии «Премия № 1»: «Инновационный банк № 1», «Банк № 1» и «Банк для среднего и малого бизнеса № 1». Альфа-Банк является лауреатом национальной премии «Брэнд года-2017»

В корпоративном сегменте ключевыми клиентами Банка являются крупнейшие белорусские предприятия нефтепереработки и нефтехимии, машиностроения, розничной торговли, добывающей промышленности, металлургии, энергетики. Банк последовательно расширяет клиентскую базу в сегменте малого и среднего бизнеса. Банк является одним из лидеров рынка в сфере торгового финансирования, занимая по объему портфеля документарных операций четвертое место среди белорусских банков.

Альфа-Банк (Россия) основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.