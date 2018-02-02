Курсы валют в Ангарске: 2 февраля минимальный курс продажи доллара 56,24 руб., евро - 70,15 руб

2 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 54,5-55,97 рубля за доллар, курс продажи составил 56,24-57,96 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 13 коп. и составил 55,97 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 12 коп. и составил 56,24 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 68-69,88 рубля за евро, курс продажи составил 70,15-71,96 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 28 коп. и составил 69,88 руб. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 18 коп. и составил 70,15 руб. Такой курс евро продажи предложил БайкалИнвестБанк.