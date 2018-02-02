Курсы валют в Иркутске: 2 февраля минимальный курс продажи доллара составил 56,2 руб., евро - 70,1 руб

2 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54-55,98 рубля за доллар, курс продажи составил 56,2-58,29 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 17 коп. и составил 55,98 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 13 коп. и составил 56,2 руб. По такому курсу доллар продают Ланта-Банк, Солид Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 67,61-69,9 рубля за евро, курс продажи составил 70,1-72,6 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 19 коп. и составил 69,9 руб. Такой курс покупки предложили ФИНАМ, Гринкомбанк, БКС Банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 17 коп. и составил 70,1 руб. Такой курс евро продажи предложил Банк Солидарность.