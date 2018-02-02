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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 февраля: 2 425,8401 руб/1 г золота и 31,1700/1 г серебра

2 февраля 2018
ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 425,8401 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,1700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 803,4100 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 864,9200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7301 р. (0,03%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,22%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,1700 р. (0,56%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,2400 р. (2,88%).

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