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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 февраля: 2 423,3601 руб/1 г золота и 30,9700/1 г серебра

4 февраля 2018
ЦБ РФ с 3 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 423,3601 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 807,1600 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 886,4301 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4801 р. (0,10%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,64%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,7500 р. (0,21%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,5100 р. (1,15%).

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