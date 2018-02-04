Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 февраля: 2 423,3601 руб/1 г золота и 30,9700/1 г серебра
4 февраля 2018
ЦБ РФ с 3 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 423,3601 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9700 руб.
- 1 грамм платины - 1 807,1600 руб.
- 1 грамм палладия - 1 886,4301 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,4801 р. (0,10%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,64%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,7500 р. (0,21%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,5100 р. (1,15%).
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