Глава ЦБ видит возможности для более быстрого понижения ставки

ВВП вырос на 1,5% г/г в 2017 г., структура роста ухудшилась в 4К17; НЕГАТИВНО

Вчера Росстат сообщил первоначальную оценку роста российского ВВП за 2017 г. Она составила 1,5% г/г, что практически соответствует нашему осторожному прогнозу (1,4% г/г) и ниже консенсус-прогноза (1,7% г/г). Замедление экономического роста с 1,6% за 9М17 подтверждает слабость экономического роста в 4К17 – он составил всего лишь 1,2% г/г (по нашей оценке). Структура экономического роста продолжает вызывать опасения. Два сектора, которые указывают на траекторию роста в дальнейшем, показали достаточно плохие результаты: строительство снизилось на 0,2% г/г, обрабатывающая промышленность почти не выросла (+0,4% г/г). Более того, несмотря на хороший урожай этого года, рост в сельском хозяйстве замедлился до +1,2% г/г в 2017 г. против +3,2% г/г в 2016 г. Сюрпризом оказалось то, что несмотря на соглашение ОПЕК+, сектор добычи полезных ископаемых показал весьма сильный результат в 2017 (+1,4% г/г), однако мы связываем это с госпроектами – фактором, который также стимулировал рост транспортного сектора (+3,7% г/г). Еще одна проблема связана с ростом потребления домохозяйств, который составил 3,4% г/г в 2017 г. против 4,1% г/г за 9М17, указывая, таким образом, на то, что в 4К17 он составил всего примерно 1,5% г/г (по нашей оценке), тогда как рост розничной торговли ускорился до 3,0% г/г в 4К17. Инвестиционная активность также замедлилась к концу года – инвестиции выросли примерно на 2,0% г/г в 4К17 против роста на 4,3% г/г за 9М17 до 3,6% г/г в 2017 г. В целом цифры по 2017 г. подтверждают наше мнение о том, что экономический рост в этом году будет весьма умеренным, и мы подтверждаем наш прогноз роста ВВП на 1,0% г/г.



Глава ЦБ видит возможности для более быстрого понижения ставки; НЕЙТРАЛЬНО

Как объявила вчера Эльвира Набиуллина, ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки и не исключает, что может понижать ставку быстрее, чем планировал ранее, так как, по мнению регулятора, риски, связанные с возможными антироссийскими санкциями, ослабли. Кроме того, г-жа Набиуллина упомянула о том, что она не исключает того, что ключевая ставка может быть понижена уже на ближайшем заседании ЦБ 9 февраля. Нас не удивляет это заявление, и мы считаем, что оно является реакцией ЦБ на слабый экономический рост (ВВП в 2017 г. вырос на 1,5% г/г) и низкую инфляцию (примерно 0,3% м/м, или 2,2% г/г в декабре). Это заявление укладывается и в наши ожидания понижения ставки на 25 б. п. на следующем заседании ЦБ до 7,5%, однако в то же время усиливает риск того, что к концу года ставка может быть ниже 7,5% - дна в текущем цикле понижения ставки, по нашим ожиданиям.

Северсталь: обзор финансовых результатов за 4К17

Северсталь (SVST:LI, РЦ 17 ГДР, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) представила сильные финансовые результаты за 4К17 по МСФО – EBITDA и чистая прибыль существенно превзошли консенсус-прогноз рынка. Выручка за 4К17 составила $2178 млн (+10% к/к), превысив консенсус-прогноз на 1,7%. EBITDA составила $754 млн (+22% к/к), опередив консенсус-прогноз более чем на 5%. С учетом коррекции на неденежные и единовременные статьи, чистая прибыль составила $439 млн, что примерно на 8% выше консенсус-прогноза. СДП за 4К17 в размере $434 млн соответствует нашей оценке $427 млн. В квартальном сопоставлении он снизился на 14% в связи с ростом денежных капиталовложений на 18% к/к. Чистый долг вырос на 51,1% до $1 062 млн к концу 4К17 (3К17: $703 млн), отражая сокращение денежного баланса на фоне дивидендных выплат. Коэффициент “чистый долг/ EBITDA” составил примерно 0,4x на 31 декабря 2017. Компания объявила дивиденды за 4К17 в размере 27,72 руб./акцию (примерно $0,5/ГДР), что полностью соответствует нашей оценке. Дата закрытия реестра назначена на 14 мая. Если дивиденды одобрит годовое общее собрание акционеров, они будут выплачиваться 19 июня. Компания направляет 100% СДП на дивидендные выплаты. При рекомендованных дивидендах дивидендная доходность составит примерно 3% (примерно 12% на годовой основе).