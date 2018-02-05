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Курсы валют в Иркутске: 5 февраля минимальный курс продажи доллара составил 56,75 руб., евро - 70,45 руб

5 февраля 2018

5 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54-56,53 рубля за доллар, курс продажи составил 56,75-58,8 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 55 коп. и составил 56,53 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 55 коп. и составил 56,75 руб. По такому курсу доллар продает Гринкомбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 67,71-70,35 рубля за евро, курс продажи составил 70,45-73,02 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 45 коп. и составил 70,35 руб. Такой курс покупки предложили ФИНАМРоссельхозбанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 35 коп. и составил 70,45 руб. Такой курс евро продажи предложили Банк СолидарностьГринкомбанк.


/ СИА /
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