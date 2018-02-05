Фондовые индексы ушли в пике

Внешний фон перед открытием рынка в России негативен. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $67,9 за баррель, находясь под давлением после публикации данных по буровой активности в США, указавших на продолжение её роста.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2270 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор окажется под давлением продаж.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,63%), упало в цене 86% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций нефтегазовой компании BP (-2,4%) и сырьевого трейдера Glencore (-4,3%). Французский индекс CAC (-1,64%) упал на фоне просадки акций Airbus (-3,5%) и ArcelorMittal (-3,9%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-1,68%) возглавил падение из-за обвала акций Deutsche Bank (-6,2%), Infineon Technologies (-3,2%) и Volkswagen (-3.1%).

Фондовый рынок США в пятницу понес ощутимые потери. Наибольшее отрицательное влияние на динамику индекса "голубых фишек" Dow Jones (-2,54%) оказало падение акций Boeing (-2,3%), Apple (-4,3%) и Goldman Sachs (-4,5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 1,96%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-2,12%) показал максимальное однодневное падение с сентября 2016 года при оборотах торгов на 35% выше среднемесячных. При этом просадкой на 4,1% выделился индекс нефтегазового сектора, в котором просели котировки 100% акций.

Рынок акций РФ в пятницу упал. Индекс МосБиржи потерял 0,9% при оборотах торгов примерно на 15% выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказало падение котировок акций Газпрома (-1%), Сбербанка (-2,2%) и Магнита (-3,6%). Сдержало снижение индекса МосБиржи повышение в цене обыкновенных акций Лукойла (+1%), Русснефти (+3,1%), а также привилегированных акций Сургутнефтегаза (+2,2%).Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит отметить ожидающуюся публикацию данных по уровню деловой активности в России, Европе и США. Из числа российских корпоративных событий стоит выделить ожидающуюся сегодня публикацию результатов ПАО «Аэрофлот» по РСБУ за 2017 год, а также рассмотрение Советом директоров МОЭСК положение о дивидендной политике в новой редакции и производственные результаты ФосАгро за 2017 год.

Шагов Олег, АО ИФК «Солид»