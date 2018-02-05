Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 февраля: 2 423,3601 руб/1 г золота и 30,9700/1 г серебра ЦБ РФ с 3 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 423,3601 руб.

1 грамм серебра - 30,9700 руб.

1 грамм платины - 1 807,1600 руб.

1 грамм палладия - 1 886,4301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4801 р. (0,10%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,64%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,7500 р. (0,21%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,5100 р. (1,15%) .

ml

Подписаться:

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

641



