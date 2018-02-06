Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 2 434,3601 руб/1 г золота и 31,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 434,3601 руб.

1 грамм серебра - 31,2000 руб.

1 грамм платины - 1 809,7000 руб.

1 грамм палладия - 1 889,8101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9999 р. (0,45%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,74%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5400 р. (0,14%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3799 р. (0,18%) .

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