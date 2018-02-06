Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 2 434,3601 руб/1 г золота и 31,2000/1 г серебра
6 февраля 2018
ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 434,3601 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2000 руб.
- 1 грамм платины - 1 809,7000 руб.
- 1 грамм палладия - 1 889,8101 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,9999 р. (0,45%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2300 р. (0,74%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,5400 р. (0,14%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,3799 р. (0,18%).
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