Рынок готов к коррекции – в феврале может быть достигнут уровень 2100 п. по индексу Мосбиржи

Российский рынок, естественно, не остался в стороне от событий, произошедших на мировых площадках, но держится достаточно крепко. В лидерах снижения акции горнорудных компаний, что связано с падением котировок металлов и сильным ростом этих акций ранее. Лучше рынка торгуются акции Сбербанка, теряющие в пределах 0,5%. На мой взгляд, свидетельствует о том, что «быки» пока не намерены сдаваться. Основные индексы теряют менее 1,5%. Бумаги МТС и Транснефти сегодня порой выходят в область положительных значений в отсутствие значимых новостей.

Рынок не подвержен панике, но готов к коррекции. Негативным сигналом было бы закрытие ниже 2250 п. по индексу Мосбиржи, ближайшая поддержка просматривается на уровне 2100 п., и эта отметка может быть достигнута в феврале. Впрочем, динамика будет зависеть от внешнего фона и ситуации на сырьевом рынке. Поводом к коррекции в США стал обвал котировок виртуальных активов. Стоит отметить, что их влияние на фондовый рынок незначительно. Одна из наиболее ходовых криптовалют обесценилась уже почти втрое за два месяца, а рынки скорректировались менее чем на 5%. Ситуацию усугубили и локальные новости вокруг нескольких хедж-фондов, но рынок пока не выбит из растущего тренда. Продолжается сезон отчетности. Я полагаю, что хорошие результаты могут выправить динамику фондовых площадок через несколько дней.

Курс USD/RUB впервые за месяц подскочил выше 57, что связано с коррекцией акций и нефти. Нефть торгуется в диапазоне $65–70, то есть на 30–40% выше, чем заложено в пессимистическом макроэкономическом сценарии. В условиях высокой волатильности ЦБ, на мой взгляд, воздержится от снижения ключевой ставки в пятницу, даже несмотря на то, что на денежном рынке ставки сейчас на 0,75 п.п. ниже ключевой. Реакция рынка на решение регулятора будет нейтральной. Высокая ключевая ставка сейчас удерживает спекулянтов от атаки на рубль и способствует удержанию инвесторов в рублевых инструментах. Пара USD/RUB, вероятнее всего, до конца недели будет торговаться в диапазоне 56,50–57,50.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»