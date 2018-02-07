Курсы валют в Иркутске: 7 февраля минимальный курс продажи доллара составил 57,1 руб., евро - 70,68 руб

7 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-57 рубля за доллар, курс продажи составил 57,15-59,01 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 32 коп. и составил 57 рублtq. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 48 коп. и составил 57,15 руб. По такому курсу доллар продают БайкалИнвестБанк, ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 68,2-70,52 рубля за евро, курс продажи составил 70,68-73,02 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 39 коп. и составил 70,52 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 37 коп. и составил 70,68 руб. Такой курс евро продажи предложил Банк Солидарность.