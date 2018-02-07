Курсы валют в Ангарске: 7 февраля минимальный курс продажи доллара 57,15 руб., евро - 70,69 руб

7 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 55,5-56,98 рубля за доллар, курс продажи составил 57,15-58,5 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 29 коп. и составил 56,98 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 45 коп. и составил 57,15 руб. По такому курсу доллар продает БайкалИнвестБанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69-70,51 рубля за евро, курс продажи составил 70,69-72,5 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 29 коп. и составил 70,51 руб. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 56 коп. и составил 70,69 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.