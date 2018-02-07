Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 февраля: 2 473,6899 руб/1 г золота и 31,0400/1 г серебра
7 февраля 2018
ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 473,6899 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0400 руб.
- 1 грамм платины - 1 832,2900 руб.
- 1 грамм палладия - 1 893,0000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,3299 р. (1,62%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1600 р. (0,51%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,5900 р. (1,25%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,1899 р. (0,17%).
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