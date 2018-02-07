Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 февраля: 2 473,6899 руб/1 г золота и 31,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 473,6899 руб.

1 грамм серебра - 31,0400 руб.

1 грамм платины - 1 832,2900 руб.

1 грамм палладия - 1 893,0000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,3299 р. (1,62%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,51%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,5900 р. (1,25%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1899 р. (0,17%) . ml

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