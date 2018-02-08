Глобальные рынки пребывают в зоне турбулентности

Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный. Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит умеренно понижательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $65,4 за баррель, снизившись после публикации данных отраслевой статистики Минэнерго США, указавших как на увеличение запасов, так и масштабный рост добычи «черного золота» в США.

Глобальные фондовые рынки находятся в зоне турбулентности, демонстрируя разнонаправленную динамику. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с гэпом вниз в район 2245-2250 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях турбулентного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя всплесками волатильности на происходящие события.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли при оборотах торгов на 30% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (+1,93%), прибавили в цене 95% бумаг, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+2%), банка HSBC (+1,7%) и табачной компании BAT (+2.8%). Французский индекс CAC (+1,82%) поднялся на фоне роста акций Airbus (+4%) и Kering (+3,8%). Немецкий индикатор DAX (+1,6%) вырос благодаря повышению акций Adidas (+5,3%), Volkswagen (+3,7%) и Allianz (+2,3%).

Фондовый рынок США в среду возобновил снижение. Наибольшее негативное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (-0,08%) оказало падение акций компаний Apple (-2,1%) и Caterpillar (-1,3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0,9%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,5%) понес потери при оборотах торгов на 23% выше среднемесячных. При этом снижением на 1,7% в нем выделился индекс нефтегазового сектора, в котором упали котировки 91% акций.

Рынок акций РФ в среду прибавил. Индекс МосБиржи повысился на 0,73% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее позитивное воздействие на него оказало повышение котировок обыкновенных акций Сургутнефтегаза (+2,8%), Татнефти (+3,8%) и Лукойла (+2,2%). Сдержало подъем индекса МосБиржи снижение в цене обыкновенных акций Сбербанка (-0,5%) и Газпрома (-0,4%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня российских событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит отметить День инвестора Газпрома в Лондоне, решения Банка Англии по вопросам денежно-кредитной политике, а также публикацию экономического бюллетеня Европейского Центробанка.