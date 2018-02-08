Комментарии Курсы валют ЦБ РФ на 8 февраля: 57,6736 руб/доллар США и 70,7713 руб/евро ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 57,6736 руб.

1 евро - 70,7713 руб.

10 китайских юаней - 91,1519 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7203 р. (1,26%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2403 р. (0,34%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1780 р. (0,20%) . ml

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