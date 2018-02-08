Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 февраля: 2 432,6001 руб/1 г золота и 30,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 432,6001 руб.

1 грамм серебра - 30,7700 руб.

1 грамм платины - 1 805,4500 руб.

1 грамм палладия - 1 843,9100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0899 р. (1,66%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,87%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,8400 р. (1,46%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,0900 р. (2,59%) . ml

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