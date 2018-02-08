Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 февраля: 2 432,6001 руб/1 г золота и 30,7700/1 г серебра
8 февраля 2018
ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 432,6001 руб.
- 1 грамм серебра - 30,7700 руб.
- 1 грамм платины - 1 805,4500 руб.
- 1 грамм палладия - 1 843,9100 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
41,0899 р. (1,66%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2700 р. (0,87%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,8400 р. (1,46%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
49,0900 р. (2,59%).
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