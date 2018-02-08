Панические настроения на Уолл-стрит немного поутихли

Фондовые индексы США завершили торги среды снижением (S&P500: -0,50%). Давление на котировки основных бенчмарков оказали бумаги технологических и энергетических компаний. Неудачная попытка рынка отыграть потери совпала со скачком доходности по 10-летним облигациям после принятия Конгрессом двухлетнего бюджета, предусматривающего значительное повышение госрасходов.

Курс доллара укрепился по отношению к евро с 1,2379 до 1,2273.

wenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ: FOX) сообщила о получении во 2-м отчетном квартале прибыли от продолжающихся операций в размере $1,93 млрд ($0,99 на акцию) по сравнению с $857 млн ($0,46 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $0,42 на акцию против $0,53 за тот же период 2017-го. Выручка повысилась c $7,68 млрд до $8,04 млрд. Прогноз предполагал прибыль на уровне $0,38 на акцию при выручке $7,93 млрд.

iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT) сообщила о получении в 4-м квартале прибыли в размере $4,6 млн ($0,16 на акцию) по сравнению с $13,7 млн ($0,49 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась с $212,5 млн до $326,9 млн. Прогноз предполагал прибыль на акцию в размере $0,25 на акцию при выручке $318,8 млн. Компания планирует заработать за год $2,10-2,35 на акцию при общерыночных ожиданиях в $2,70 на акцию.

В среду, 7 февраля, американский фондовый рынок пытался отыгрывать рекордные падения предыдущих дней и закрепить успехи вторника. Волатильность продолжила снижаться, а это значит, что панические настроения на Уолл-стрит немного поутихли. В четверг можно ждать новых попыток движения вверх, так как те, кто хотел закрыть свои позиции, воспользовавшись подъемом, сделали это и котировки уже не встретят сильного сопротивления своему росту. VIX продолжит снижаться благодаря тому, что инвесторы уже начинают привыкать к волатильному рынку. Однако этот процесс будет медленней, чем предполагалось ранее, и по результатам основной сессии «индекс страха» опустится только до 23 пунктов.

Из важной статистики выделим данные о динамике количества заявок на пособие по безработице. Полагаем, что показатель выйдет на уровне ожиданий инвесторов и составит около 232 тыс. Хорошая статистика по безработице, как это ни парадоксально, негативно повлияет на основные индексы, поскольку инвесторы после пятничного отчета о рынке труда предвзято отнесутся к этим данным.

Сезон отчетов продолжает радовать: результаты компаний по-прежнему превышают прогнозы. Сегодня отчитываются Philip Morris (PM), NVIDIA (NVDA), Total (TOT), CVS Health Corp. (CVS), Activision Blizzard (ATVI). Мы прогнозируем, что все эти эмитенты представят сильные результаты. Исключение составит AIG, которая тоже опубликует свои квартальные результаты сегодня: прогноз по отчетности пессимистичный. Из-за смешанных импульсов и высокой волатильности предстоящая сессия завершится небольшом минусе, а S&P500 закроется на уровне 2670 пунктов.

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»