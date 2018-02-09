Коррекционные настроения на мировых рынках усилились

Коррекционные настроения на мировых рынках к концу недели усилились. Повышенные уровни доходности гособлигаций ведущих развитых стран, поддерживаемые, в том числе, и «ястребиным» настроем Банка Англии, вчера указавшего на скорое поднятие ключевой ставки, нерешенность бюджетных вопросов в США, повышающих сомнения относительно возможностей президентской администрации работать в нормальном режиме и проводить новые стимулы, негативно сказываются на настроениях на мировых рынках. Вчера Конгресс США не смог одобрить закон о бюджете и одобрить финансирование правительства страны из-за разногласий и претензий, имеющихся в том числе, и республиканцев.

Вновь подскочили индексы вмененной волатильности в Европе и США, указывая на нежелание инвесторов принимать на себя рыночный риск, а индексы S&P500 и DJIA потеряли с пиков года более 10%, что является для рынков техническим сигналов вхождения в фазы коррекции. Нефтяные котировки, на фоне негативного рыночного сентимента, а также некоторого спада инфляционных ожиданий по США и высоких реальных ставок, продолжили падать: фьючерс на нефть марки Brent «выпал» из диапазона 65-67 долл./барр., причем риски дальнейшего отката на рыночной нервозности остаются высокими.

Мы по-прежнему считаем, что коррекционная фаза и повышенная волатильность на мировых рынках продлятся. Хотя рынки постепенно входят в зону перепроданности, дефицит поддерживающих новостей и shutdown правительства в США, пусть и носящий локальный характер (мы считаем, что сегодня или ближ. дни Конгресс все же одобрит возобновление финансирования, но перспектива жизни администрации Д. Трампа в этом году на временных соглашениях по финансированию все же выглядит вполне реальной угрозой, учитывая промежуточные выборы в ноябре), пока поддерживают наш негативный взгляд на рынки в этом месяце. Кроме того, способствуют развитию коррекции также сезонность и приближающийся Лунный Новый Год (15 февраля).

На фоне ухудшения настроений на рынках развитых стран, с проседанием цен на нефть и падением азиатских рынков, индекс МосБиржи сегодня, по нашему мнению, может тестировать 2180-2200 пунктов, хотя и способен завершить день чуть выше, если настроения на рынке США улучшатся. Тем не менее, мы сохраняем наш тактический негативный взгляд на рынок в середине февраля



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк