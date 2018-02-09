Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 февраля: 2 431,0100 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 431,0100 руб.

1 грамм серебра - 30,9500 руб.

1 грамм платины - 1 806,0400 руб.

1 грамм палладия - 1 835,7100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5901 р. (0,07%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,58%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5900 р. (0,03%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,2000 р. (0,44%) . ml

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