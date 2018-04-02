Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения облигаций ВЭБа на 13,6 млрд рублей

Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения краткосрочных облигаций Внешэкономбанка 28-30 марта 2018 года.

Общий объем эмиссии составил 13,6 млрд рублей. Из них 5,9 млрд рублей - облигации сроком 14 дней со ставкой купона 7.10% годовых, 0,2 млрд рублей - облигации сроком 21 день со ставкой купона 7.05% годовых и 7,5 млрд рублей - облигации сроком 28 дней со ставкой купона 7.01% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится по окончании обращения соответствующего выпуска облигаций.

Организаторы размещения: Связь-Банк, Газпромбанк, БК Регион.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.