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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 апреля: 2 437,3501 руб/1 г золота и 29,9700/1 г серебра

2 апреля 2018
ЦБ РФ с 31 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 437,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 29,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 723,2800 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 785,8700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,2799 р. (0,87%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,86%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,9700 р. (0,86%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3800 р. (0,96%).

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