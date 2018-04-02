Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 апреля: 2 437,3501 руб/1 г золота и 29,9700/1 г серебра
2 апреля 2018
ЦБ РФ с 31 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 437,3501 руб.
- 1 грамм серебра - 29,9700 руб.
- 1 грамм платины - 1 723,2800 руб.
- 1 грамм палладия - 1 785,8700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,2799 р. (0,87%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2600 р. (0,86%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,9700 р. (0,86%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,3800 р. (0,96%).
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