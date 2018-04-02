Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 апреля: 2 437,3501 руб/1 г золота и 29,9700/1 г серебра ЦБ РФ с 31 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 437,3501 руб.

1 грамм серебра - 29,9700 руб.

1 грамм платины - 1 723,2800 руб.

1 грамм палладия - 1 785,8700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,2799 р. (0,87%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,86%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,9700 р. (0,86%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3800 р. (0,96%) .

dims

Подписаться:

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



