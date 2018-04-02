Миноритарные акционеры «Суммы» могут остаться без оферты

Неделя начинается с умеренного роста: большинство основных бумаг торгуются на положительной территории или близко к ней. Акции ВТБ не реагируют на публикацию промежуточной отчетности за два месяца. Прибыль группы составила 30 млрд руб. — почти на 50% больше, чем годом ранее. Возможно, инвесторам не понравился рост административных расходов на 14% на фоне низкой инфляции и околонулевой динамики активов. Причем пассивы сократились на 3,3% на фоне оттока депозитов. Банк не комментирует эти факты, однако то, что прибыль в итоге выросла, а также увеличилась рентабельность активов и капитала, можно считать позитивным. Я полагаю, что инвесторы будут дожидаться отчета за 1-й квартал и комментариев менеджмента относительно того, почему растут административные расходы и каков прогноз по прибыли за год. Если банк сочтет возможным достичь 180 млрд прибыли за год, акции получат положительный импульс.

Аутсайдерами сегодня ожидаемо выступают бумаги компаний, значительные доли в которых принадлежат группе Сумма. Поводом послужили новости о проблемах руководства холдинга с правоохранительными органами. Не исключено, что акции упомянутых компаний продолжат падать. В случае выкупа бумаг в стратегических активах миноритарные акционеры могут остаться без оферты, если к новым собственникам перейдет менее 30% акций. В связи с этим перспектива дальнейшего падения котировок бумаг НМТП и ДВМП вполне реалистична.

До конца дня ожидаю сохранения слабопозитивной динамики. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2270–2290 п.п. Пара USD/RUB к вечеру будет в диапазоне 57,50–58, поскольку цена на нефть корректируется ниже $70 за баррель после выходных.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»