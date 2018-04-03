Азиатско-Тихоокеанский банк - соорганизатор синдицированного кредита для банка «Москва-Минск»

Азиатско-Тихоокеанский банк выступил соорганизатором синдицированного бивалютного кредита для Банка Москва-Минск на сумму 20 млн евро и 1 млн долларов США срочностью до 18 месяцев. Сумма участия АТБ составляет 5 млн евро. Средства будут направлены на финансирование корпоративных клиентов белорусского банка-заемщика.

Всего участниками сделки стали 8 российских кредитно-финансовых организаций: Альфа-Банк (исполняющий также функции кредитного управляющего), АК БАРС, Новикомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ БАНК), Банк Финсервис, Алеф-Банк, Джей энд Ти Банк и АТБ.

Сотрудничество Азиатско-Тихоокеанского банка с кредитными организациями Евразийского экономического союза и стран СНГ в различных сферах межбанковского бизнеса развивается уже много лет. С 2013 года банк принимает самое активное участие в сделках синдицированного кредитования, в том числе для белорусских банков.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 208 подразделений в 109 населенных пунктах в 19 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).

По данным на 01.04.2017 по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.08.2017 года собственный капитал АТБ составляет 12,5 млрд рублей, чистые активы - 134,4 млрд рублей. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.