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Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» объемом 5 млрд рублей 30.03.2018 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 сроком 3 года и номинальным объемом 5 млрд рублей. По выпуску облигаций предусмотрена ежеквартальная амортизация: по 8,3% от номинальной стоимости в даты окончания 1 – 11 купонных периодов и 8,7% от номинальной стоимости – в дату погашения облигаций.



Открытие и закрытие книги заявок состоялось 28.03.2018. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 10,50 – 11,00% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 20 заявок общим объемом в 1,2 раза превышающим объем предложения, что позволило дважды сузить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 10,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,03% годовых.



Организаторами выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Компания БКС». АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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