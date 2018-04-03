Рынок США: Худший старт 2-го квартала за 89 лет

Фондовые индексы США завершили торги 2 апреля в глубоком минусе на фоне распродаж в акциях технологических компаний. Это стало худшим стартом 2-го квартала за 89 лет. NASDAQ потерял больше всех, обвалившись на 2,74%, остальные американские индексы снижались чуть менее интенсивно: S&P500 опустился на 2,23% и DOW-30 — на 1,90%. Акции Amazon оказались среди лидеров падения: из-за давления, которое оказывает на компанию риторика президента Трампа, их котировки снизились на 5,21%. Цены на нефть также резко упали: в частности, Brent подешевела на 2,71%. По сообщению Reuters, Саудовская Аравия планирует в мае понизить цены на поставляемую в Азию нефть. Индекс страха VIX поднялся до 23.

Доллар США незначительно вырос по отношению к основным валютам. В паре евро он укрепился с 1,2320 до 1,2301.

Apple планирует отказаться от решений Intel в компьютерах Mac в пользу собственных процессоров. Акции Intel (NASDAQ: INTC) отреагировали на это сообщение обвалом на 6,07%. Переход на процессоры Apple должен начаться в 2020 году. Эта инициатива под кодовым названием Kalamata является частью плана по повышению совместимости работы всех устройств Apple. Акции корпорации (NASDAQ: AAPL) по сравнению со всем рынком снизились незначительно — всего на 0,66%.

Рынки начали квартал с распродажи, и мы пока не видим поводов для позитива. В этот вторник, 3 апреля, возобновляются торги на европейских фондовых площадках, куда может распространиться негатив из США. Мы считаем, что нервозность и высокая волатильность в ближайшие дни сохранится, поэтому советуем инвесторам воздержаться от покупок. Положительный импульс торгам могут придать более четкие сигналы американских властей относительно регулирования деятельности высокотехнологических компаний и торговых отношений с Китаем. Пока же непредсказуемые заявления участников этих событий только усугубляют негатив на фондовых площадках.

S&P500 впервые за долгое время закрылся ниже 200-дневной скользящей средней. В прошедшие два месяца, несмотря на давление и попытки сорваться вниз, рынок каждый раз находил силы оттолкнуться от скользящей средней и восстановиться. На сей раз удержаться не удалось, и это негативный сигнал для дальнейшего движения на фондовых площадках, так как нарушен аптренд, который начался год назад. Следующими значимыми уровнями поддержки для S&P500 станут отметки 2495 и 2420 пунктов. Мы ожидаем, что сегодня индекс широкого рынка снизится на 0,65%, до 2565 пунктов.

Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»