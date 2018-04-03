Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 апреля: 2 438,2100 руб/1 г золота и 29,9800/1 г серебра ЦБ РФ с 3 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 438,2100 руб.

1 грамм серебра - 29,9800 руб.

1 грамм платины - 1 723,8800 руб.

1 грамм палладия - 1 786,5000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8599 р. (0,04%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (0,03%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (0,04%) .

dims

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