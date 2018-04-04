Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 апреля: 2 472,5400 руб/1 г золота и 30,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 472,5400 руб.

1 грамм серебра - 30,5600 руб.

1 грамм платины - 1 727,7800 руб.

1 грамм палладия - 1 740,7300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3300 р. (1,41%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (1,93%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9000 р. (0,23%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,7700 р. (2,56%) .

dims

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