Закупки валюты Минфином, цены на нефть и металлы подкосили рубль

Закупки валюты Минфином, цены на нефть и металлы подкосили рубль. Реакцией на эту новость стал рост курса USD/RUB, как и в прошлый раз, когда Минфин объявил об увеличении закупок. Но сегодня это сообщение совпало с коррекцией цен на нефть и промышленные металлы, что также подкосило рубль.

По сравнению с февралем объем покупок валюты на открытом рынке увеличится на 25%, что по текущему курсу составляет около $4,1 млрд, или примерно 5,5% от оборота на рынке в паре USD/RUB за месяц. Влияние интервенций Минфина умеренное, но в целом заметное. Стоимость барреля нефти Brent в рублях сейчас находится на рекордном за несколько лет уровне — около 4000 руб.

Наблюдаемое ослабление рубля обусловлено тем, что, несмотря на положительный торговый баланс (более $16 млрд в январе), вся валюта скупается Минфином, банками и другими участниками рынка. Ожидаю, что курс USD/RUB в апреле будет преимущественно в диапазоне 57–60.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»