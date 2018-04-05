РСХБ выпускает бессрочные субординированные облигации для широкого круга инвесторов

18 апреля 2018 года АО «Россельхозбанк» открывает книгу заявок по новому рублевому облигационному займу серии 01Т1, ориентированному на широкий круг инвесторов, включая физических лиц.



Ориентир ставки купона 9,0-9,25% годовых (конечная ставка сформируется по итогам сбора заявок). Данный выпуск не имеет даты погашения, выплата купонов – два раза в год, номинал облигаций – 1000 рублей. Планируется получение разрешения Банка России для признания облигационного займа субординированным. Размещение выпуска облигаций серии 01Т1 состоится по результатам сбора заявок 25 апреля 2018 года. Купонные выплаты освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц*.



Продажа облигаций физическим лицам реализована через точки продаж АО «Россельхозбанк». Уже сейчас можно обратиться в любой офис Банка, заключить договор на брокерское обслуживание или открыть индивидуальный инвестиционный счет, зачислить необходимую сумму денег и подать поручение на приобретение бумаг.



* Купонные выплаты по локальным корпоративным облигациям, выпущенным с 01.01.2017, не облагаются налогом на доходы физических лиц, в случае если ставка купона не превышает величину ставки рефинансирования ЦБ РФ+5 процентных пунктов.