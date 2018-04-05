Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 апреля: 2 494,4600 руб/1 г золота и 30,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 5 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 494,4600 руб.

1 грамм серебра - 30,5700 руб.

1 грамм платины - 1 716,0300 руб.

1 грамм палладия - 1 725,3101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,9200 р. (0,89%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,03%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,7500 р. (0,68%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,4200 р. (0,89%) .

dims

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