Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 апреля: 2 494,4600 руб/1 г золота и 30,5700/1 г серебра
5 апреля 2018
ЦБ РФ с 5 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 494,4600 руб.
- 1 грамм серебра - 30,5700 руб.
- 1 грамм платины - 1 716,0300 руб.
- 1 грамм палладия - 1 725,3101 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,9200 р. (0,89%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0100 р. (0,03%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,7500 р. (0,68%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,4200 р. (0,89%).
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