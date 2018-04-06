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Курсы валют ЦБ РФ на 6 апреля: 57,8332 руб/доллар США и 70,7069 руб/евро

6 апреля 2018
ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 57,8332 руб.
  • 1 евро - 70,7069 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,7230 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2536 р. (0,44%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1143 р. (0,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4022 р. (0,44%).

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