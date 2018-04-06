Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 апреля: 2 456,6699 руб/1 г золота и 30,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 456,6699 руб.

1 грамм серебра - 30,1800 руб.

1 грамм платины - 1 684,6200 руб.

1 грамм палладия - 1 719,7900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,7900 р. (1,51%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3900 р. (1,28%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,4100 р. (1,83%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5201 р. (0,32%) .

dims

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