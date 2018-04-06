Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 апреля: 2 456,6699 руб/1 г золота и 30,1800/1 г серебра
6 апреля 2018
ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 456,6699 руб.
- 1 грамм серебра - 30,1800 руб.
- 1 грамм платины - 1 684,6200 руб.
- 1 грамм палладия - 1 719,7900 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,7900 р. (1,51%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3900 р. (1,28%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
31,4100 р. (1,83%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,5201 р. (0,32%).
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