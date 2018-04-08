Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 апреля: 2 464,7900 руб/1 г золота и 30,2600/1 г серебра
8 апреля 2018
ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 464,7900 руб.
- 1 грамм серебра - 30,2600 руб.
- 1 грамм платины - 1 693,8900 руб.
- 1 грамм палладия - 1 684,6000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,1201 р. (0,33%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0800 р. (0,27%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,2700 р. (0,55%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,1900 р. (2,05%).
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