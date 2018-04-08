Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 апреля: 2 464,7900 руб/1 г золота и 30,2600/1 г серебра ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 464,7900 руб.

1 грамм серебра - 30,2600 руб.

1 грамм платины - 1 693,8900 руб.

1 грамм палладия - 1 684,6000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,1201 р. (0,33%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,27%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,2700 р. (0,55%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,1900 р. (2,05%) .

dims

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