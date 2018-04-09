Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения облигаций ВЭБ на 34,1 млрд рублей

Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения краткосрочных облигаций Внешэкономбанка 4-6 апреля 2018 года.

Общий объем эмиссии составил 34,1 млрд рублей. Из них 7 млрд рублей - облигации сроком 14 дней со ставкой купона 7.05% годовых, 13,1 млрд рублей - облигации сроком 21 день со ставкой купона 7.03% годовых и 14 млрд рублей - облигации сроком 42 дня со ставкой купона 6,98% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится по окончании обращения соответствующего выпуска облигаций.

Организаторы размещения: Связь-Банк, Газпромбанк, БК Регион.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.