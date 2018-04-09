Рынок США: Разворот вверх

Фондовые площадки США завершили торги пятницы в минусе (S&P500: -2,19%). Уровень волатильности вновь был повышенным в связи с напряженностью между США и Китаем.

Курс евро к доллару повысился до 1,2282 (+0,4%).

Федеральная резервная система планирует продолжать повышать процентные ставки, чтобы держать инфляцию под контролем. Об этом заявил председатель регулятора Джером Пауэлл, добавивший, что еще слишком рано оценивать влияние обострения международных торговых отношений на американскую экономику. В своем первом выступлении по перспективам экономики на новой должности, Пауэлл сказал, что рынок труда близок к полной занятости, а инфляция готова достичь таргета ФРС на уровне 2% в ближайшие месяцы. «Пока экономика остается на текущем пути, дальнейшие постепенные повышения процентной ставки по федеральным фондам будут лучше всего способствовать этим целям», — сказал Пауэлл. Он также отметил, что риски для экономических перспектив США выглядят практически сбалансированными.

Заявление Белого дома о готовности ввести для китайских товаров пошлины на $100 млрд вызвало обвал основных фондовых индексов более чем на 2,5%, но за последний час часть падения откупили. В основном это было связано с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который, впрочем, не сказал ничего нового, но заверил рынок в стабильном состоянии экономики. На выходных Дональд Трамп объявил, что он и лидер Китая останутся друзьями, несмотря на разворачивающийся экономический конфликт. Американская сторона четко сформулировала требования, которые привели бы к его разрешению. Условия США включают в себя пересмотр соглашения по лицензированию технологий и сокращение торгового дефицита.

Также появились новости, что Ким Чин Ын согласился провести с Дональдом Трампом переговоры по дальнейшему развитию Северной Кореи. Налаживание диалога между Вашингтоном и Пхеньяном резко снизит международную напряженность, что создаст благоприятную обстановку для покупок на фондовых рынках. За семь часов до начала основной торговой сессии фьючерсы на S&P500 прибавляли 0,6%, указывая на позитивное начало недели. Ожидаю, что индекс закроется ростом в пределах 1,5%, в районе 2643 пунктов.

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»