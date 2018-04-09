Комментарии Начнем день снижением Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон, а поводом к продажам в российских акциях послужит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 2,3% и 2,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют восстановление, прибавляя порядка 0,6%, однако продолжают торговаться ниже уровней, соответствующих нашему пятничному закрытию. На торгах в Азии наблюдается преобладание покупок, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 0,7% и 0,3% соответственно. При этом динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent сегодня с утра смогла подняться в район 67,4 доллара за баррель, сдержит активность «медведей».



В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного снижения основных российских индексов в начале торгов. В частности, преобладание продаж приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 2280 пунктов. Однако с открытия Европы, где в начале торгов также возможна негативная динамика с последующим восстановлением, позволит нашему рынку отыграть потери и выйти к уровням закрытия пятницы. При этом в первой половине торгов определяющими могут стать данные из Старого Света, где сегодня будет опубликована статистика по безработице в Швейцарии, торговому балансу Германии и индексу доверия инвесторов от Sentix. Отметим, что на рынке энергоносителей в ходе сегодняшней сессии не наблюдается поводов для дальнейшего роста цен на «черное золото», что обусловлено пятничной публикацией данных по буровой активности в Штатах, показавшей рост количества работающих нефтяных буровых установок на 10 штук до 808 шт. Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на ситуацию за океаном, где, в отсутствии важной макроэкономической статистики, возможно восстановление основных индексов в первые часы торгов, что поддержит российских «быков» и позволит нашим индексам к концу сессии закрепиться в небольшом «плюсе».



На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам, после существенного ослабления в пятницу. Утренний рост цен на нефть и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду поддержат российскую валюту, в результате чего доллар уже в начале торгов может отступить ниже 58,1 рубля. Плюс к этому игроки могут вспомнить о высокой рублевой стоимости нефти, которая сейчас составляет порядка 3900 рублей за баррель Brent, что станет дополнительным фактором к укреплению рубля. Однако для углубления коррекции в американской валюте сил у «медведей» пока может не хватить, что будет обусловлено отсутствием дальнейшего роста на рынке энергоносителей. Отметим также и техническую картину, которая в текущий момент говорит в пользу продолжения роста пары USD/RUB и возможности достижения ею ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 59 рублей. Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» eg

Подписаться: / СИА / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Черный понедельник «Русалу» закрывают доступ к LME Нет повода для беспокойства? Обвал рубля сказался на микроволновках и планшетах Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







