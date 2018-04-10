На российском финансовом рынке показался «черный лебедь»

Российский рынок акций в понедельник рухнул под тяжестью новых адресных санкций США против российских граждан, которые принадлежат, по мнению американцев, к «олигархии», близкой к президенту Путину. Кроме этого, под санкции попали целые отрасли промышленности: металлургия, энергетика, автопром, ОПК.

В лидерах среди рухнувших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-10,58%), финансового (-9,00%) и

телекоммуникационного (-7,71%) секторов.

Индекс ММВБ по итогам торгов упал на 8,25% и закрылся на уровне 2092.96 пунктов. Индекс РТС обвалился на 11,36% и остановился на уровне 1096.04 пунктов на фоне обвального падения курса рубля к доллару США и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России выросли на волне сообщений СМИ о том, что США могут и не повысить новые таможенные пошлины в отношении Китая. Brent на момент публикации комментария подскочила на

2,28%, до 68,64 долларов за баррель. WTI взлетела на 2,35%, до 63,52 долларов за баррель. Мы сомневаемся в том, что затеянная Трампом борьба с Китаем так просто закончится.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России обвалился на волне новых персональных санкций против российских бизнесменов. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра подскочила на 3,32%, до 60,09 рублей за доллар. Пара евро/рубль взлетела на 3,69%, до 74,08 рублей.

Новые санкции обрушили рубль и российский рынок акций. Похоже, что главными продавцами выступали иностранные инвесторы. Возможно, если паника не ослабеет, падение рубля и российского рынка акций продолжится.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital