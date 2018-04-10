Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 апреля: 2 501,7200 руб/1 г золота и 30,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 501,7200 руб.

1 грамм серебра - 30,7700 руб.

1 грамм платины - 1 728,7000 руб.

1 грамм палладия - 1 724,9301 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,9300 р. (1,50%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (1,69%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,8100 р. (2,06%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,3300 р. (2,39%) .

dims

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