Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 апреля: 2 501,7200 руб/1 г золота и 30,7700/1 г серебра
10 апреля 2018
ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 501,7200 руб.
- 1 грамм серебра - 30,7700 руб.
- 1 грамм платины - 1 728,7000 руб.
- 1 грамм палладия - 1 724,9301 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,9300 р. (1,50%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5100 р. (1,69%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
34,8100 р. (2,06%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,3300 р. (2,39%).
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