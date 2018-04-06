Комментарии

Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 10 млрд рублей

6 апреля 2018

Размещение облигаций на Московской бирже состоялось 6 апреля. 3 апреля 2018 года была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09. Объем выпуска облигаций составил 10 млрд рублей, срок до оферты – 6,5 лет.

Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,40 – 7,50% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок совокупным объемом около 25 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых, что является самой низкой ставкой купона по рублевым выпускам облигаций ПАО «ГТЛК» за всю историю публичного присутствия на локальном рынке облигаций.

Устойчивый спрос на облигации серии 001Р-09 еще раз подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов кредитного качества ГТЛК.

Совместно с Промсвязьбанком организатором выпуска выступил Россельхозбанк. Облигации включены в первый уровень листинга Московской Биржи, соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.


/ СИА /
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