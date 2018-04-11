Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 11 апреля: 64,0626 руб/доллар США и 79,2839 руб/евро ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 64,0626 руб.

1 евро - 79,2839 руб.

10 китайских юаней - 99,9999 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,6927 р. (2,71%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,4317 р. (3,16%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,8538 р. (2,94%) .

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