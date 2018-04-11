Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 апреля: 2 678,8999 руб/1 г золота и 33,0700/1 г серебра ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 678,8999 руб.

1 грамм серебра - 33,0700 руб.

1 грамм платины - 1 870,8900 руб.

1 грамм палладия - 1 874,9000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 177,1800 р. (7,08%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3000 р. (7,47%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 142,1900 р. (8,23%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 149,9699 р. (8,69%) .

dims

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