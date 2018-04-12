Комментарии

О выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой выпуска №36008RMFS

12 апреля 2018

ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 11 апреля 2018 года процентного дохода по одиннадцатому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36008RMFS:

 

Итоги выплат процентного дохода по одиннадцатому купону ГСО-ППС

выпуска №36008RMFS

 

 

Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36008RMFS, руб.

975 360 000.00

Номер купона

11

Процентная ставка купонного дохода, % годовых

8.15

Сумма дохода на одну облигацию, руб.

40.64

/ СИА /
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