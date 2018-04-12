Рынок и рубль могут продолжить отыгрывать потери

Российский рынок продолжает оставаться во власти геополитической напряженности и новостей относительно новых санкций со стороны США. Вчера вечером появилась информация, что глава Минфина США продолжает придерживаться мнения, что нет необходимости вводить санкции в отношении российского госдолга. Именно эти ограничения воспринимаются игроками достаточно остро, так как сворачивание операций carry trade сможет оказать существенное негативное влияние на российские активы. Заявления, снижающие вероятность такого рода санкций, могут быть достаточно позитивно восприняты нашими игроками. В результате сегодня с утра мы ожидаем попыток продолжения роста российского рынка. При этом подъем индекса МосБиржи будет сдерживать укрепление рубля, однако даже в этом случае мы не исключаем попыток рынка закрепиться выше 2200 пунктов. Отметим, что некоторое снижение вероятности введения новых санкций, приведет к тому, что в ходе сессии инвесторы вновь начнут обращать внимание на внешний фон. Так игроки могут вспомнить о новых максимумах в ценах на нефть, что станет дополнительным стимулом к покупкам. С технической же точки зрения, «быкам» для отмены негативного сценария, первой целью которого выступает уровень 2000 пунктов, необходимо закрепиться выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Если им это удастся, можно будет говорить о начале полноценного восстановления и вероятности возвращения рынка в район 2275 – 2325 пунктов.



На валютной секции Московской биржи еще в рамках вечерней сессии рублю удалось частично отыграть санкционные заявления, в результате чего по итогам дня он укрепился по отношению к основным мировым валютам. Сегодня с утра мы ожидаем сохранения высокой волатильности в основных мировых валютах. При этом инвесторы могут вспомнить о фундаментально необоснованном ослаблении национальной валюты в рамках этой недели, что усилит продажи в долларе и евро и позволит рублю продолжить отыгрывать потери. Более того, этому будут способствовать высокие цены на нефть и приближение налогового периода. Отметим, что, если до конца недели «медведям» удастся увести доллар ниже 62 рублей, вырастет вероятность дальнейшей коррекции американской валюты.

Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»