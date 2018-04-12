Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 12 апреля: 62,0659 руб/доллар США и 76,7569 руб/евро ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 62,0659 руб.

1 евро - 76,7569 руб.

10 китайских юаней - 98,8027 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,9967 р. (3,12%) . Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,5270 р. (3,19%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,1123 р. (3,05%) .

dims

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