Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 апреля: 2 770,6499 руб/1 г золота и 34,1200/1 г серебра
12 апреля 2018
ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 770,6499 руб.
- 1 грамм серебра - 34,1200 руб.
- 1 грамм платины - 1 917,5400 руб.
- 1 грамм палладия - 1 966,9700 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
91,7501 р. (3,42%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,0500 р. (3,18%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
46,6500 р. (2,49%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
92,0700 р. (4,91%).
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