Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 апреля: 2 770,6499 руб/1 г золота и 34,1200/1 г серебра ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 770,6499 руб.

1 грамм серебра - 34,1200 руб.

1 грамм платины - 1 917,5400 руб.

1 грамм палладия - 1 966,9700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 91,7501 р. (3,42%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0500 р. (3,18%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,6500 р. (2,49%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 92,0700 р. (4,91%) .

dims

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