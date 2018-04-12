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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 апреля: 2 770,6499 руб/1 г золота и 34,1200/1 г серебра

12 апреля 2018
ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 770,6499 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,1200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 917,5400 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 966,9700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 91,7501 р. (3,42%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0500 р. (3,18%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,6500 р. (2,49%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 92,0700 р. (4,91%).

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